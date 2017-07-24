سياحة الباحة تنظم ورشة الحجز الإلكتروني لتسويق خدمات الفنادق - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

ينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة غداً الثلاثاء ورشة عمل بعنوان ( الاستفادة من مواقع الحجز الإلكتروني في تسويق خدمات الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات)،.

وشارك في الورشة أصحاب ومشغلي الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وأيضاً مواقع الحجز الإلكتروني.

وتتضمن الورشة عروض مقدمة من مشغلي مواقع الحجوزات الإلكترونية ولقاءات ثنائية بين ممثلي شركات المواقع الإلكترونية للحجز وممثلي منشآت قطاع الايواء حيث يعرف القائمين على إدارة وتشغيل وتسويق تلك المنشآت بأفضل الوسائل والطرق لتسويق خدماتها ومنتجاتها، والتعرف على فوائد الحجز الإلكتروني وكيفية اختيارها والتعامل معها.

وأوضح مدير فرع الهيئة زاهر محمد الشهري أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنفذها الهيئة في جميع مناطق المملكة في إطار جهودها لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات عن أسعار ومواقع وخدمات الفنادق والشقق، وكذلك مساعدة تلك المنشآت على الاستفادة من الخدمات التي توفرها لها مواقع الحجز الإلكترونية في تسويق خدماتها مما يسهم في تطويرها.