أمانة عسير تطلق غداً حملة " النظافة دين وخلق " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تطلق أمانة منطقة عسير غداً حملة ” النظافة دين وخلق ” برعاية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وذلك ضمن برنامج #عسير_أجمل الذي أطلقته الأمانة العام الماضي.

وأفاد المشرف على النظافة والاصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران، أن الانطلاق سيكون بمتنزه السودة السياحي، مشيراً إلى أنه ستشارك في الحملة عدد من الجهات الحكومية, والقطاعات الخاصة, والأهلية منها المجلس البلدي لأمانة عسير, وإدارتي الشرطة والمرور, وفرع وزارة البيئة, ممثلة في إدارة الزراعة، بالإضافة للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية, ومجلس شباب عسير, وجمعية البر, وعدد من الفرق التطوعية, والمؤسسات, والشركات الخاصة، مبيناً أن الحملة ستتواصل حتى يوم سبت المقبل لتشمل عدة مواقع كالحدائق العامة والساحات البلدية والمتنزهات وغيرها.