مواطن يتمسك بمقاضاة 4 مستشفيات رفضت استقبال زوجته الحامل في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

جدد المواطن الذي اتهم 4 مستشفيات برفض استقبال زوجته الحامل ما اضطرها لوضع طفلها في ممر بإحدى المستشفيات تمسكه بمقاضاة المستشفيات، وهي مستشفيات الملك فهد، وأبوعريش، وضمد، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر.

ورد المواطن على بيان ” صحة جازان ” حول الواقعة، واصفا إياه بأنه يفتقد للدقة والمصداقية، ويحمل الكثير من المغالطات ، وفقا لصحيفة عكاظ .

وقال المواطن عطيف حمود دعاك، إن زوجته وطفلها عاشا معاناة شديدة خاصة في مستشفى الملك فهد.

ونفى صحة ما أورده البيان بأن زوجته خضعت للكشف في مستشفى الملك فهد عند الساعة 1:32 فجراً قبل أن يتم فتح ملف لها، مبيناً أنه كان موجوداً معها بالمستشفى منذ الساعة 11 حتى ولادتها عند الساعة 1:45 فجراً.

وأضاف أن إحدى الطبيبات بمستشفى الملك فهد رفضت متابعة حالة زوجته في الوقت الذي كانت تصرخ فيه من شدة الألم، حيث طلبت منها الطبيبة التوجه إلى مستشفى صامطة أو مستشفى العارضة.

وقال إنه بعد أن أحست زوجته ببدء خروج الجنين أمسكت بيد الطبيبة طالبة المساعدة، غير أن الطبيبة ردت عليها بأنها مشغولة، لافتاً إلى أن زوجته استلقت على سرير كان في أحد الممرات، فيما أسرعت شقيقتها لطلب المساعدة.