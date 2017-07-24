الخضيري يكشف حقيقة تعارض " فيتامين د " مع الكالسيوم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث تخصص المسرطنات أن الرسالة الصوتية المنتشرة والتي تحذر من أخذ ” فيتامين د ” وأنه يتعارض مع الكالسيوم غير صحيحه.

وقال الخضيري عبر حسابه على ” تويتر” ، إن “هذا غلط وغير صحيح ومخالف للمعلومات الطبية والصحية، ويبدو أن الرسالة فهمت خطأ “.

وأضاف ” من زعم أن علاج نقص ” فيتامين د ” بخلطة التين والزيتون فقد أساء لنفسه ولدين الله، من جربها ارتفع لديه الكلسترول ولم يرتفع ” فيتامين د ” الا شيء بسيط”، وأكد أن زيت الزيتون يعتبر صحي إذا استخدمته كبديل للزيوت الاخرى وكبديل للدهون في طعامك، لكنه ليس صحي لمن يشربه بقصدالشفاء وهوب ديل جيد صحياً وليس للشرب.

وأشار إلى أن من يشرب زيت الزيتون أو يبالغ في استخدامه فسيرفع الكلسترول ودهون الدم مثل أي زيت آخر، لكنه بديل أفضل صحياً لمن يضطر للزيوت في طعامه باعتدال.