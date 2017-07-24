تفاصيل انضمام 10 آلاف قوقازي لـ " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال الباحث العلمي في مركز قضايا القوقاز والأمن الإقليمي وفي معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية لدى وزارة الخارجية الروسية أحمد يارليكابوف، إن الخسائر التي مني بها تنظيم “داعش” في الفترة الأخيرة، تسرِّع في خروج عناصره من الشرق الأوسط.

وأوضح أنه توجد نسبة كبيرة من الذين غادروا سوريا والعراق الآن على الأراضي التركية، وفي الفترة الأخيرة لوحظ أنهم تحركوا في اتجاه أبعد، وأنهم يغادرون تركيا.

وقال ” نحن تأكدنا من وجود عدد منهم على الأراضي الأوكرانية، ويعتقد أنهم سيحاولون العودة من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية وبلدان آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، ولكن لم يسجل حتى الآن تدفق قوي لهؤلاء، بيد أن المسألة هي على الأرجح مسألة وقت.

وأوضاف أن قيادة ” داعش ” منذ عام 2015 اتجهت لتأليف شبكات لها خارج الشرق الأوسط، وأعتقد أن بعضا من هؤلاء سوف يغادر الشرق الأوسط، لهذا الهدف في المقام الأول، ويجب علينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.

وأكد أن هناك قرابة 8 آلاف مسلح من القوقاز انضموا لـ ” داعش ” ، حسب تقديرات الخبراء، بالإضافة إلى قرابة ألفي مقاتل من المتحدرين من جمهوريات جورجيا وأذربيجان، فسيكون الرقم على العموم قرابة عشرة آلاف ممن ذهبوا للقتال في الشرق الأوسط إلى جانب ” داعش “.