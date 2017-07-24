أمين نجران يتفقد مشروع مبنى حفظ الوثائق بحي الفهد الشمالي - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تفقد أمين منطقة نجران المكلف المهندس على آل حرفش أمس، مشروع مبنى حفظ الوثائق في حي الفهد الشمالي بنجران، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل بالمشروع والاطلاع على نسبة الإنجاز به.

وأكد أمين المنطقة المكلف، أن المشروع يأتي ضمن مشروعات المباني والمرافق البلدية التي تنفذها أمانة منطقة نجران حاليا، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر استراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية، مشدداً على مضاعفة الجهد في إنجاز المشروع وإنهاء جميع المتطلبات اللازمة للافتتاح المبنى.

وبين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بالأمانة عبد الله آل فاضل، أن المشروع يقع على مساحة 6.654 متراً مربعاً، ويتكون من قبو أرضي يحتوي على ستة قاعات لحفظ الوثائق بمساحات مختلفة, ودور أرضي يضم أربعة مكاتب, وصالة اجتماعات ومكتب للإدارة، إضافة إلى خمس مستودعات ،إلى جانب الموافق المساندة .