بالفيديو.. شاب يتنكر بزي نسائي للعمل خادمة منزلية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء على ماوقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سوادني تنكر في زي نسائي للعمل خادمة في المنازل.

وأظهر المقطع، الشاب السوداني، وهو يرتدي زي النساء، ويضع الميكاب قبل مغادرة المكان للتوجه مع السمسار الذي يوجهوا للعمل داخل أحد المنازل.