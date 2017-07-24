 بالفيديو.. شاب يتنكر بزي نسائي للعمل خادمة منزلية - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. شاب يتنكر بزي نسائي للعمل خادمة منزلية

بالفيديو.. شاب يتنكر بزي نسائي للعمل خادمة منزلية
نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء على ماوقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سوادني تنكر في زي نسائي للعمل خادمة في المنازل.

وأظهر المقطع، الشاب السوداني، وهو يرتدي زي النساء، ويضع الميكاب قبل مغادرة المكان للتوجه مع السمسار الذي يوجهوا للعمل داخل أحد المنازل.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 2 ساعتين

افا…. هههههه

[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليتك توقع في يد اللي يتحرشون بالشغالات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

كيف عرفتي يا نورة إنه تنكر عشان يعمل كخادمة في المنازل ؟! هل فهمتي كلامهم ؟! وكيف عرفتي إنه من السودان ؟!!
يا ليت (ترتقي) في الأخبار الي تنقليها للناس ..

[ عدد التعليقات: 13543 ] نشر منذ 22 دقيقة

ذكرتوني بشغالة جدتي كانت طول هالفتره خايفه منها ع بالها انها هيئة رجال ما تطمنت جدتي الا لما قالت لها شغالتها انا عندي 2 بيبي وبعدها ما عاد حملت بكذا تطمنت انها حرمه فعلاً 😅😆

[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 16 دقيقة

مسكين سوا ها من الفقر الله يرزقه

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