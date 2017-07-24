بالفيديو.. شاب يتنكر بزي نسائي للعمل خادمة منزلية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شاب يتنكر بزي نسائي للعمل خادمة منزلية
تداول نشطاء على ماوقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سوادني تنكر في زي نسائي للعمل خادمة في المنازل.
وأظهر المقطع، الشاب السوداني، وهو يرتدي زي النساء، ويضع الميكاب قبل مغادرة المكان للتوجه مع السمسار الذي يوجهوا للعمل داخل أحد المنازل.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17777 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليته يطيح فيدي
أشغغغغغغله مزبووووووووط🤗🤗🤗🤗
تااااامه[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 2 ساعتين
افا…. هههههه
رعد[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتك توقع في يد اللي يتحرشون بالشغالات
محمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف عرفتي يا نورة إنه تنكر عشان يعمل كخادمة في المنازل ؟! هل فهمتي كلامهم ؟! وكيف عرفتي إنه من السودان ؟!!
يا ليت (ترتقي) في الأخبار الي تنقليها للناس ..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13543 ] نشر منذ 22 دقيقة
ذكرتوني بشغالة جدتي كانت طول هالفتره خايفه منها ع بالها انها هيئة رجال ما تطمنت جدتي الا لما قالت لها شغالتها انا عندي 2 بيبي وبعدها ما عاد حملت بكذا تطمنت انها حرمه فعلاً 😅😆
مغرد[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 16 دقيقة
مسكين سوا ها من الفقر الله يرزقه