تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ارتفاع مؤشر الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام.

وارتفع الذهب بنسبة 2.1% الأسبوع الماضي بعد أن تراجع مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ 13 شهرا حيث قللت المخاوف السياسية في الولايات المتحدة من الآمال بشأن جدول أعمال ” ترامب ” لتحفيز الاقتصاد.

ورفعت صناديق التحوط ومديرو الأموال صافي مراكزهم لشراء الذهب للمرة الأولى في ستة أسابيع خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تراجع الطلب على الذهب في آسيا الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، مع تباطؤ الطلب في الهند وهي ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الثاني بنسبة 0.13% إلى 1259.40 دولار للأوقية، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 93.957، في تمام الساعة 10:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.