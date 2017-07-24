بالفيديو.. علقة ساخنة لرجل حاول فض شجار بين زوجين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. علقة ساخنة لرجل حاول فض شجار بين زوجين
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد تلقى رجل صيني ” علقة ساخنة ” بعدما حاول فض شجار بين زوجين أمام ابنتيهما.
ظهر أب في مقطع فيديو يدخل مصعد أحد المباني برفقة زوجته وطفلتيه قبل أن يتشاجر مع زوجته ويعتدي عليها بالضرب.
ويبدو أن رجلا آخر رفض إهانة الزوجة أمام ابنتيها والموجودين، وحاول فض الشجار، لكن الزوج بدأ بلكمه وركله، ولم يتوقف الشجار إلا بخروج الزوج وعائلته من المصعد.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17777 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه ههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3809 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا كرهي للرجال اللي يمد يده على حرمة 😡😡😡
رعد[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلهم يشبعون من بعض وبعدين يتصالحون -الصيني مايكسر بعضه-
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13543 ] نشر منذ 17 دقيقة
ليتك ما تدخلت 😄