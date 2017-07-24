بالفيديو.. علقة ساخنة لرجل حاول فض شجار بين زوجين - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد تلقى رجل صيني ” علقة ساخنة ” بعدما حاول فض شجار بين زوجين أمام ابنتيهما.

ظهر أب في مقطع فيديو يدخل مصعد أحد المباني برفقة زوجته وطفلتيه قبل أن يتشاجر مع زوجته ويعتدي عليها بالضرب.

ويبدو أن رجلا آخر رفض إهانة الزوجة أمام ابنتيها والموجودين، وحاول فض الشجار، لكن الزوج بدأ بلكمه وركله، ولم يتوقف الشجار إلا بخروج الزوج وعائلته من المصعد.