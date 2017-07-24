خادمة تقتل طفلاً ذبحاً بمنشار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أقدمت خادمة أثيوبية على قتل طفل (4 سنوات) طعناً في رقتبه، في مدينة إربد الأردنية، وبعرض القضية على مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وجه تهمة القتل العمد للخادمة .

وأكدت الشرطة الأردنية بمدينة إربد ، أن العاملة جزت رقبة الطفل بوساطة منشار خلال دقائق اصطحبته خلالها لقضاء حاجة، والمنظر كان صادماً لذويه ودموياً بشكل لم يعتد عليه المجتمع الأردني .

ولفتت إلى أن عائلة الطفل حضرت إلى الأردن مؤخراً قادمة من الإمارات مصطحبين معهم العاملة الأثيوبية التي ارتكبت الجريمة البشعة، مشيره إلى أن الحكومة الأردنية لم توقع على اتفاقية استقدام عاملات أثيوبيات نتيجة ارتباط سمعتهن بالجرائم البشعة ومعاملة الأطفال بوحشية.