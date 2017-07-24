المريخ السوداني يواجه الهلال السعودي الليلة في البطولة العربية  - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يلتقى فريق المريخ السودانى مع الهلال السعودى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة فى البطولة العربية المقامة فى مصر اليوم في تمام التاسعة مساء اليوم بملعب ” برج العرب “.

يشارك فى البطولة العربية بالصف الأول فريق المريخ ، فيما قرر الهلال السعودى المشاركة فى المسابقة بالصف الثانى، حيث يخوض الفريق الأساسى معسكر الإعداد فى الوقت الحالى بالنمسا استعداداً للموسم الجديد.

وأعترض ” رامون دياز ” ، المدير الفنى لنادى الهلال السعودى، مشاركة الفريق الأول بالبطولة العربية خشية تعرض لاعبيه للإرهاق قبل انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدورى السعودى، كذلك مواجهة العين الإماراتى فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى ابطال اوروبا، قبل أن تعلن إدارة النادى المشاركة بالبطولة بالفريق الرديف.

كما يسعى المريخ السودانى لحصد النقاط الثلاث فى بداية المشوار نحو الفوز باللقب العربى لإسعاد الجماهير وتجاوز أحزان ال استبعاد من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” بتجميد النشاط الرياضى فى البلاد بسبب التدخل الحكومى قبل أن يتم رفع الحظر.