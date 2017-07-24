تفاصيل محاكمة أفغاني متهم بالتزوير - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت محاكمة مقيم من الجنسية الأفغانية تحايله على الأنظمة من خلال دخوله للمملكة بجواز سفر لا يخصه، وبجنسية غير جنسيته وباسم غير اسمه الحقيقي وقيامه بالمتاجرة داخل المملكة لحسابه الخاص، وتمجيده لحركة طالبان الإرهابية وحيازته عدد من الإصدارات الإعلامية التي تمجدهم.

وقدم وكيل النيابة العامة لائحة دعوى ضد المقيم لارتكابه عدد من الجرائم أبرزها، تأييده لما يسمى ” حركة طالبان ” الإرهابية وتعاطفه معها من خلال احتفاظه بإصدارات إعلامية تمجد الإرهابيين والأعمال الإرهابية (طالبان وزعيمها الضال الملا عمر) وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لذاكرة قلمية تحتوي على مقاطع لعمليات عسكرية لبعض المقاتلين في الخارج وإحداها يتكلم عن الضال الملا عمر.

كما اتهم بمزاولة التجارة لحسابه الخاص، وتحايله على الأنظمة من خلال دخوله للمملكة بجواز سفر لا يخصه، وبجنسية غير جنسيته وباسم غير اسمه الحقيقي. كما أتهم أيضا بارتكابه جريمة تزوير في بيانات محرر رسمي أثناء إنهاء إجراءاته في منفذ الجوازات السعودي وأثناء إنها إجراءات أخرى في جوازات الرياض.