⁠⁠⁠⁠⁠الرئيس المصري يعطي إشارة بدء مؤتمر الشباب في الإسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء فعاليات مؤتمر الشباب بالإسكندرية ٢٠١٧، تحت شعار ” ابدع انطلق ” ، وذلك على مدار اليوم وغدا، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والوزراء والشخصيات العامة.

تتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية 2017، الجلسة الافتتاحية، وتضم فيلمًا عن محافظات غرب الدلتا والإسكندرية، ثم عرض فيلم عن مؤتمر الشباب، وإعلان مؤتمر شرم الشيخ، وافتتاح المؤتمر رؤية مصر 2030، بحضور ولي عهد البحرين، وكلمة الرئيس، والمتحدثين فيها، ووزراء التخطيط والمالية والنقل والإسكان والتربية والتعليم والصحة والزراعة.

كما تشمل فعاليات المؤتمر جلسة بعنوان ” تكافل وكرامة “.. من الحماية الاجتماعية إلى التنمية، يتحدث فيها وزيرا التضامن والتنمية، ثم تليها جلسة بعنوان الطاقة بين التحدي والإنجاز، يتحدث فيها وزيرا الكهرباء والبترول.

وجلسة ” اسأل الرئيس ” التى يتحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجموعة من الشباب، تليها جلسة محاكاة الدولة المصرية، ويتحدث فيها وزير التجارة والصناعة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشباب البرنامج الرئاسي، ثم جلسة قانون الرياضة الجديد، وتطوير البنية الأساسية، ويتحدث فيها وزيرا النقل والإسكان.