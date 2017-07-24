" يوجا الماعز " أغرب رياضة للشباب الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يمارس الشباب الأمريكي رياضة ” اليوجا ” بطقوس غريبة حيث يفضلونها وسط الحشائش بالاستعانة بالعنزة الصغيرة، التي يضعها على ظهر الرياضي، ويمارس الرياضة في سعادة مع الحرص ألا تتحرك الماعز من فوق ظهره وترحب بهم المزارع الأمريكية .

تقول الباحثة الأمريكية في رياضة «اليوجا» هيلين جوينهات « ليست هذه المرة الأولى التي يستعان بالحيوانات الصغيرة لممارسة الرياضة؛ فقد سبق استخدام الكلاب الصغيرة والمهر الصغير».

وأشارت الباحثة إلى أن العنزة سعيدة بممارسة رياضة اليوجا، وهى لا تقلق من وضعها على ظهر الرياضي الذي ينحني لتوضع على ظهره في وضع متواز.