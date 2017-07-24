" ساما " تكشف أسباب عدم منح شركات تأمين خصمَ - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قالت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، إن بعض شركات التأمين، لم تمنح خصم عدم وجود مطالبات أو خصم الولاء لبعض المؤمن لهم من عملاء تأمين مركبات الأفراد المستحقين لتلك الخصومات أو لم تمنحه بالكامل؛ وذلك لأخطاء تقنية أو لقصور في إجراءات العمل لديها.

وأكدت أنها تابعت الأمر وألزمت تلك الشركات بالتواصل مع العملاء المتضررين ورد المبالغ التي أُخِذت بغير وجه حق، ووجهت الشركات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك الخطأ.

وأكدت ” ساما ” أنها ستواصل متابعة التزام جميع شركات التأمين بتعليمات المؤسسة في هذا الصدد، وستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الشركات غير الملتزمة، داعيةً جميع المؤمن لهم إلى التأكد من حصولهم على خصم عدم وجود مطالبات وخصم الولاء المستحق لهم، ومراجعة شركة التأمين في ذلك، والرفع بشكوى إلى المؤسسة حال عدم استجابة الشركات.