بالفيديو.. انطلاق التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الحج، عن بدء التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لموسم حج 1438 هـ، اليوم الإثنين عبر البوابة الإلكترونية.

وأطلقت أمس وزارة الحج والعمرة، الدليل الإرشادي لخطوات التسجيل في المسار الإلكتروني.

وقال المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة، إن الوزارة رصدت خلال الأيام الماضية؛ إقدام بعض منظمي الحملات غير النظامية بالإعلان عن تقديمهم خدمة حجاج الداخل، في محاولة منهم لمباشرة العمل دون الحصول على التراخيص النظامية، مخالفين بذلك نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 58 وتاريخ 28 / 10 / 1426هـ.

وأكد المركز الإعلامي أن وزارة الحج والعمرة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَن يقف وراء هذه الحملات المخالفة.

وأوضح أن المنفذ الوحيد للحجز لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل هو بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.