مطار المدينة يستقبل أول رحلة حجاج قادمة من باكستان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصلت أول رحلة حجاج قادمة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الاثنين، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتقل 329 حاجا باكستانيا.

وعبر الحجاج عن سعادتهم البالغة وشكرهم العميق لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على حسن الاستقبال وحفاوة التكريم وسط استنفار الأجهزة الحكومية العاملة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز والمسخرة في خدمة ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة وبإشراف مباشر من أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال مديرعام شركة طيبة لتشغيل المطارات المهندس سفيان عبدالسلام إن مطار المدينة سوف يشهد زيادة في أعداد رحلات موسم حج هذا العام بنسبة 30%؛ حيث من المتوقع أن يصل عدد الرحلات إلى 3350 رحلة خلال موسم القدوم.