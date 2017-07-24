الجهات الأمنية تواصل التحقيق في وفاة رئيس الأمر بالمعروف - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تواصل الجهات الأمنية التحقيق في وفاة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز الخبراء، فهد الخضير.

وباشرت الدفاع المدني، أمس، حريقاً في ملحق منزله، حيث اشتبهوا في الحريق ورجّحوا وجود شبهة جنائية، وأُحيل ملف الواقعة إلى الشرطة للتحقيق فيه.

ولم يحدد موعد الصلاة حتى الآن على رئيس الهيئة لحين استكمال التحقيقات وجمع الأدلة والقبض على المتورطين.

وأكدت عائلة المتوفى، على عدم وجود خلافات سابقة، كما أن ذويه كانوا موجودين في المنزل يوم الواقعة.