بالفيديو.. آسيوي يدهس شبان بعد مطاردة مثيرة في ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر لحظة دهس وافدا آسيويا لشبانا أثناء قيادتهما دراجة نارية، بمحافظة ينبع.

وبرر الوافد فعلته بأنهم سرقا جواله الشخصي، وسط استغراب الحاضرين من تعريضه حياة الشبان للخطر دون قيامه بالتبليغ عنهم للقبض عليهم.

ويظهر في المقطع أن الحادثة وقعت بشارع طريق قصر الحوراء مقابل مركز الدفاع المدني، بحي البندر بالمحافظة، بعد أن طارد المقيم الشبان في أثناء قيادتهم دراجة نارية، وقام بعكس السير معرضا نفسه والآخرين للخطر.