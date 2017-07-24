⁠⁠⁠تمويلات مشبوهة لحمد بن جاسم في الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

برغم الدور الكبير الذي تتولاه الكويت في إصلاح ذات البين بين الدول الخليجية وقطر، إلا أن هذا الأمر لم يشفع لها على الإطلاق، حيث تتزعم قطر تخريب الدول العربية ومنها دولة الكويت، عن طريق الدعم الدائم لجماعة الإخوان الإرهابية.

تمويلات مشبوهة لحمد بن جاسم في الكويت

بدأت تلك الزيارات المشبوهة منذ 2013، حيث افتضح الأمر مع الجلسات البرلمانية السرّية في الكويت التي تناولت بشكل مباشر دعم قطر لإخوان الخليج، خاصة الكويت.

وكشف آنذاك رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، عن تورّط كويتيين دعموا من قبل قطر من خلال دعم مالي كبير، وكان الإشارة إلى قطر لم يكن من طرف رئيس الحكومة أو وزير الداخلية، بل من جهة بعض النواب في الجلسة عند الأخذ والردّ بينهم وبين الحكومة الكويتية.

وأوضحت مصادر حينها، أنّ الجلسة التي استمرت لأكثر من 6 ساعات، كانت صاخبة، وتناولت مواضيع دقيقة وحساسة، وطرح نواب قضية “مشروع الإخوان وعلاقتهم بإخوان الخليج والكويت “.

بن جاسم يفتعل المشكلات في الكويت

وأضافت المصادر أن أحد النواب وجّه بشكل مباشر اتهامات لرئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم، بافتعال المشاكل في الكويت، وتحدث عن علاقات قوية بين إسلاميين ونواب كويتيين سابقين وبين قطر؛ فبعض هؤلاء يقوم بزيارة لقطر كل أسبوع، وهناك داعية كويتي يجري زيارة كل 4 أيام لقطر، بحسب المصادر نفسها.

نشطاء يطالبون بالتصدي لإرهاب الإخوان

وخلال الأيام القليلة الماضية طالب عدد من الناشطين الكويتيين حكومتهم بضرورة أن تتصدى لعمليات تمويل التطرف والإرهاب من جانب الدوحة.

كما طالب الناشطون الكويتيون الحكومة الكويتية القيام بواجبها لوقف بعض الأطراف الذين يمولون ويدعمون الجماعات المتشددة التي تعمل على تأجيج الصراع الطائفي في المنطقة وتنفيذ الأعمال الإرهابية، خاصة جماعة “الإخوان” الإرهابية، وغيرها من الجماعات الإرهابية.

كما دعا الناشطون في بيان لهم، السلطات الكويتية إلى اليقظة وإعادة النظر في السياسات المتساهلة مع الجهات والأفراد المنتمين للمنظمات المتطرفة والداعين للاستقطاب الطائفي والديني، بجانب ضبط عمليات جمع التبرعات التي تعتبر أحد أوجه تمويل الإرهاب بموجب تقارير إقليمية ودولية.

تساؤلات هامة تفصح عن التخطيط الخبيث للإخوان وقطر

كما كشف المحامي الكويتي بسام ” العسعوسي ” عن أسرار اللقاء الذي جمع المعارضة الكويتية بمحامي رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، وعن أسباب زيارة المدعو عبدالله طاهر إلى الكويت في هذا التوقيت.

وأوضح ” العسعوسي ” في تصريحات له أن طاهر محامي رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم يتردد على الكويت كثيرًا لغرض ملاحقة شخصيات كويتية كانت قد وجهت النقد لابن جاسم، وسلطت الضوء على تصرفاته، واعترضت على تحركاته.

وقال ” العسعوسي “: ” المحامي يتردد على الكويت مستغلًا جو الحرية المباحة المصانة دستوريًا وقضائيًا، ويبدو أنه التحم مع فئة معينة من المجتمع “.

وتساءل بقوله، ” الزيارة الأخيرة له كانت قبل يومين هل هي زيارة اجتماعية؟ وإذا كانت اجتماعية السؤال: لماذا يلتقي بفئة سياسية من الكويتيين وهم فريق ما اصطلح على تسميته بالمعارضة المكونة من ” مسلم البراك والإخوان؟.. لماذا يلتقي محامي بن جاسم بهذه الفئة من الناس تحديدًا؟ وهل هذا تأكيد للدور القطري في الكويت؟ وهل هذه الزيارة سياسية؟ والسؤال الأهم لماذا جاءت في هذا التوقيت؟ “.

قطر تمد أطراف الشر في جميع الاتجاهات

وأكد ” العسعوسي ” أن قطر تمد أطراف الشر في أكثر من اتجاه بأدوار ووحدة متكاملة بداية من قناة الجزيرة وما يسمى أكاديمية التغيير، واستضافة المجموعات الإرهابية، ودعم المتطرفين، واحتضان الإخوان المسلمين وشخصيات معارضة، ودعم كل المعارضين لدول الخليج.