طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير كابول - صحيفة صدى الالكترونية

كابول(صدى):

أعلنت حركة طالبان تبنيها للتفجير الذي وقع العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة 42 أخرين.

وأكدت طالبان على ” تويتر ” أنها استهداف ” حافلة تنقل أفرادا من الاستخبارات وأوقع 37 قتيلا “.

ووقع الانفجار صباح اليوم الاثنين، قبيل الساعة السابعة حسب التوقيت المحلي، واستهدف حيا في كابول ويضم عددا من النوادي الرياضية والجامعات والمعاهد وقاعات الاحتفالات.

ومن بين الضحايا طلاب كانوا متجهين الى جامعتهم خلال فترة الامتحانات إلى جانب حراس منزل أحد أبرز زعماء أقلية الهزارة الشيعية والعضو في البرلمان، محمد محقق، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه عميد ميسوم في اتصال مع الوكالة الفرنسية.

وتابع ميسوم ” لقد انفجرت السيارة أمام نقطة التفتيش الأولى لمنزل محقق مما أوقع قتلى وجرحى بين الحراس والمدنيين ” .