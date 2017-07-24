⁠⁠⁠⁠⁠" جسد " تطلق فعاليات النادي الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لدعم ذوي الإعاقة ” جسد ” بالمنطقة الشرقية أمس فعاليات النادي الصيفي لهذا لعام 1438 هـ الذي يقدم أنشطة ترفيهية وتعليمية تستمر خمسة أسابيع، تهدف إلى تعزيز المهارات الحركية والمهنية والإدراكية والحياتية والفنية لدى الأطفال من ذوي الإعاقة التي تلامس احتياجاتهم بالإضافة لغرس سلوكيات اجتماعية صحيحة وقيم حياتية مدروسة على أيدي أخصائيات ومدربات في مجال لتربية الخاصة.

وأفادت رئيسة الجمعية منيرة الحربي، أن جمعية ” جسد ” تهدف إلى رفع كفاءة أسر ذوي الإعاقة وقدرتهم على التعامل مع أبنائهم، ومساعدتهم للتفاعل والتغلب على هذه الإعاقه بالتدريب والتأهيل، وتقديم الاستشارات ، إضافة إلى تحسين ورفع مستوى جودة ونوعية الحياة لهذه الأسر بالإضافة إلى إيجاد بيئة صحية وآمنة محفزة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتزويد الأسر بالخدمات والبرامج المتاحة واللازمة و مساعدتهم في اختيار المناسب منها لأطفالهم.

يذكر أن جمعية جسد تقدم العديد من الخدمات من أبرزها استقبال الأطفال ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم مع أسرهم وعقد لقاءات دورية بين الأهالي لتبادل الخبرات والتجارب بالإضافة إلى عقد جلسات فردية للأهالي مع أطفالهم وتأهيلهم لكيفية التعامل مع الطفل لتقييم الطفل حسب أدائه الحالي ثم تحديد الخدمة المناسبة له لإرشاد الأسر إلى المراكز التي تتناسب مع حالات أطفالهم.