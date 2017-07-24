بدء مشروع تطوير بيئة العمل في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

بدأت صحة حفر الباطن, تنفيذ مشروع تطوير بيئة العمل في مستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة، حيث تم استحداث جناح يختص بالخدمة الشاملة للمراجع مزود بقسم للاستقبال وقسم للتقارير الطبية وقسم لشؤون المرضى من خلال بيئة عمل جاذبة تسهل على المراجع إنهاء معاملاتهم في موقع واحد بالمستشفى.

كما تم تزويد الجناح بمكاتب للموظفين وصالة استقبال للمراجعين بما يحقق المردود الإيجابي على إنتاجية العمل بشكل أمثل لتقديم أداء أفضل، وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمراجعين والمستفيدين من خدمات المستشفى.