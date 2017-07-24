نائب أمير منطقة عسير يطلع على مشروع الاقتصاد البحري - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس الاستثمار مشروع الاقتصاد البحري على شواطئ منطقة عسير .

وشاهد سموه آخر المستجدات والدراسات التي اعدت من قبل المركز السعودي البحري وشركةBCG الامريكية والتي على ضوئها سيتم الرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية بعد استكمال الدراسات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم عضو مجلس الشورى رئيس مجلس الاستثمار في منطقة عسير، عبدالعزيز بن سعود المتحمي، شرحاً مفصلاً عن ما سيقدمه المشروع من دعم اقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والبشرية، حيث يعتبر المشروع مشروع استراتيجياً تكاملياً مع المشاريع الاقتصادية الأخرى لخلق تنوع اقتصادي مميز في مصادر الدخل والتنمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها.

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ونائب الرئيس التنفيذي للمركز السعودي البحري المهندس علي السريعي.