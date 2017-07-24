المرتبات تدفع العمالة للهروب من قطر - صحيفة صدى الالكترونية

المرتبات تدفع العمالة للهروب من قطر
تنتظر قطر مأساة اقتصادية، بسبب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها، حسب قناة ” فوكس نيوز ” الأمريكية.
وقالت القناة الأمريكية، إن قطر ستواجه أزمة سيولة كبيرة ستؤدي لامتناع أصحاب العمل عن دفع رواتب العمالة الوافدة.
وأشارت إلى أن أزمة السيولة ستؤدي إلى أزمة في التشغيل، وهروب وخفض العمالة الموجودة في قطر.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 44 دقيقة
نعم هذا حقيقى وهو جزء من مأساة قطر حاليا حيث قطر فى الاصل لديها أزمة فى السيولة من العام 2016 لدى الدولة وكانت معاملات الشركات تنتظر بالشهور لدى وزارة المالية فة انتظار السيولة للدفع وتنتظر قطر فعلا مأساة اقتصادية حاليا بسبب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها حسب قناة ” فوكس نيوز ” الأمريكي وان قطر ستواجه أزمة سيولة كبيرة فى عدة قطاعات مثل الفنادق والمواصلات ومكاتب حجز الطيران وبعض شركات المقاولات الخاصة وستؤدي لامتناع أصحاب العمل والشركات عن دفع رواتب العمالة الوافدة وأن أزمة السيولة ستؤدي إلى أزمة في التشغيل وأنهاء خدمات وخفض العمالة الموجودة في قطر بحوالى 25 % من القوة العاملة الحالية فى تلك القطاعات
فيصل[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب