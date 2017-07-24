المرتبات تدفع العمالة للهروب من قطر - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تنتظر قطر مأساة اقتصادية، بسبب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها، حسب قناة ” فوكس نيوز ” الأمريكية.

وقالت القناة الأمريكية، إن قطر ستواجه أزمة سيولة كبيرة ستؤدي لامتناع أصحاب العمل عن دفع رواتب العمالة الوافدة.

وأشارت إلى أن أزمة السيولة ستؤدي إلى أزمة في التشغيل، وهروب وخفض العمالة الموجودة في قطر.