مستشفى دله بالرياض تعلن عن وظيفة حارس أمن - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مستشفى دله عبر موقعها الالكتروني عن توفر فرصه وظيفية وفق التالي :

حارس امن

ومتطلبات الوظيفة :

تطبيق سياسات اجراءات المستشفى، للعمل على حفظ الأمن والتأكد من سير العمل على الوجه المطلوب.

المهام الوظيفية :

•الإلتزام بالتواجد في موقع العمل خلال وقت الدوام.

•الإبلاغ عن أي مخالفات أمنية.

•حفظ المفقودات وإعادتها لأصحابها إن أمكن.

•أداء أي مهام أخرى تقع ضمن نطاق مسؤوليات القسم.

•الإجابة عن استفسارات المراجعين

•المشاركة الفورية في الحالات الخاصة مثل الحريق، أو الإخلاء، أو النداءات ضمن حدود المسؤولية.

المستوى التعليمي :

شهادة الكفاءة المتوسطة.

وعلى راغبى التقديم التواصل على الرابط التالي :

من هنـــــــــــــا