٢٥ فني يجهزون مسرح المفتاحة لاحتضان مهرجان الكوميديا الدولي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

يضع القائمون على مهرجان الكوميديا الدولي اللمسات الأخيرة لإطلاق الدورة الثالثة الأربعاء المقبل، ضمن مهرجان أبها يجمعنا، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م، بمشاركة نخبة من صناع ونجوم الكوميديا السعودية والخليجية والعربية، والعديد من الفعاليات المتنوعة التي تسعى لرسم البسمة على شفاه الجمهور.

وفي الوقت الذي بدأ فيه فريق فني يضم أكثر من ٢٥ متخصص تجهيز مسرح المفتاحة، يجري تركيب شاشات P3، وإضاءات حديثة لكامل المسرح وخارجه، إلى جانب منطقة استقبال الفنانين كما تحدث في المهرجانات الدولية، بالإضافة إلى إنهاء أمور حجوزات الطيران والفنادق للفنانين والفنانات وكافة المشاركين في المهرجان، في حين نشرت أكثر من 145 لوحة دعائية على الطرقات.

وفي ذات السياق، تقرر أن يتولى خالد الفراج نجم برنامج ” نص الجبهة ” على قناة صاحي تقديم حفل الافتتاح.

يشار إلى أن فعاليات المهرجان تضم مسرحية رجالية ” بايعها ” ، التي يقوم ببطولتها الفنان فايز المالكي برفقة عدد من الممثلين السعوديين، ومسرحية نسائية “سوبر كيوت” يشارك في بطولتها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي والفنانة السعودية نيرمين محسن والفنانة هند محمد والفنانة الكويتية آلاء الهندي والفنانة السعودية الصاعدة سارة اليوسف، وعرض مسرحي من فرقة ” الشياب الكويتية ” يتضمن مجموعة من الاسكتشات الكوميدية الاستعراضية تعالج بأسلوب مبتكر واقع كبار السن في منطقة الخليج، فضلا عن تقديم فرقة “موزار طيف الخيال” المغربية فقرة خاصة عن عروض الظل لمدة 15 دقيقة، تتضمن لوحات مستوحاة من الواقع العربي، وتجسدها بطريقة مشوقة.