ركن للتبرع بالدم للجنود المرابطين بمهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

شهد مهرجان أبها للتسوق لهذا العام تنظيم ركن للتبرع بالدم للجنود المرابطين من أجل الذود عن تراب وطنهم على الحدود الجنوبية ، وذلك بالتعاون مع إدارة المختبرات الطبية بمستشفيات المنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الصحة .

وتوافَدَ العديد من زوار مهرجان أبها للتسوق على العربة الخاصة بالتبرع بالدم والتي تفتح أبوابها طيلة أيام المهرجان من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء ، للتأكيد على وقوفهم صفاً واحداً مع الجنود المرابطين.

واعتبر زوار المهرجان الذين بادروا بالتبرع أن مساهمتم بدمائهم ليست إلا تعبيراً رمزياً عن التضامن مع الجنود الأبطال المرابطين، وتقديراً لهم ولشجاعتهم وتضحيتهم بأرواحهم لحماية هذا الوطن.

يذكر أن العربة الخاصة للتبرع بالدم تستقبل أكثر من ٤٠ متبرع يومياً ، كما تقدم عدد من المنشورات التوعوية والتثقيفية لزوار المهرجان ، وستتواصل جهودها طيلة أيام المهرجان الذي يستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة .