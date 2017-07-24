اختتام البطولة الثانية التأهيلية لكأس أمير منطقة عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

اختتمت البطولة الثانية التأهيلية لكأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، على طريق الملك عبدالله بنادي الفروسية، وذلك بمشاركة ١٢٨ فارسًا من المنطقة الجنوبية، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية، وضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م.

وقد تم ترشيح أفضل ٢٠ فارسًا لجائزة نهائي كأس سمو الأمير فيصل الكبرى التي هي عبارة عن سيارة.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح محمد آل هادي على الجواد (نادية) في الفئة الذهبية وحل مفرح الفيفي على الجواد (فيكتوريا) وصيفًا، وكسب محمد آل هادي (نادية) بالفئة الفضية وجاء أحمد سعيد القحطاني (غالية) ثانيًا، وانتصر حسن آل هادي على الجواد (ريما) بالفئة البرونزية وحلَّ عبدالله أحمد اليزيدي (كوين) ثانيًا، وفاز حسن أحمد عسيري على الجواد (النايف) بفئة أقل من ١٨، وجاء محمد زعيلة على الجواد (تنكر بل) ثانيًا، وكسب مشعل السرحاني بالجواد (ليقراند) المركز الأول لفئة أقل من ١٤ سنة وجاء عبدالله أحمد اليزيدي (كوين) خلفًا له.

وشهدت البطولة حضورًا جماهيريًا من محبي الفروسية بالمنطقة والسياح والمصطافين، كما تخلل البطولة فقرات من الألعاب الممتعة للجمهور، وكذلك فقرات تدريبية لسياح المنطقة عليى ركوب الخيل.

يذكر أن تصميم الكؤوس تولاه المصمم والحكم الدولي مازن السهيان والحكم محمد شويل.

من جهته، نقل رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد تحياته للمشاركين في البطولة، مبديًا إعجابه بالنجاح الذي حققته وبالفرسان المشاركين فيها.