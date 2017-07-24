600 ألف يمني معرضون للإصابة بالكوليرا خلال 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد من أن أكثر من 600 ألف شخص معرضون للإصابة بوباء الكوليرا في اليمن خلال عام 2017.

وأوضحت المنظمة الإغاثية الدولية في بيان لها أن إصابة واحد من كل 45 يمنيا بالكوليرا بحلول نهاية العام الجاري كإحدى التبعات المباشرة لنزاع أجهز على البنية التحتية المدنية وأنهيار المنظومة الصحية .

وقال رئيس اللجنة، بيتر ماوريرأنه تكمن المأساة الكبرى في أن انتشار هذا الوباء كارثة إنسانية من صنع البشر يمكن تجنبها .

وأكد ماورير أن ” تجنب وقوع المزيد من الوفيات أمر ممكن، لكن لا بد أن تخفف الأطراف المتحاربة القيود التي تفرضها وأن تسمح باستيراد الأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الضرورية كما عليها كبح جماح ممارساتها في الحرب “.

ويذكر أن أكثر من 370 ألف إصابة بوباء الكوليرا حتى الآن فيما توفي 1800 منذ انتشار الوباء في نيسان/أبريل للمرة الثانية في أقل من عام، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.