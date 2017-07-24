تفاصيل حظر التدخين في 8 أماكن بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، والتي شملت منع التدخين في ثمانية أماكن، واحتلت الساحات المحيطة بالمساجد قائمة الأماكن التي يمنع فيها التدخين منعا باتا.

يضاف إلى ذلك المنشآت الحكومية كافة بما فيها الوزارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، إضافة إلى الأماكن المخصصة للعمل سواء في الشركات أو المؤسسات والبنوك وما في حكمها.

كما حظرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، زرع نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها، وحظرت كذلك زرع أي شيء يدخل التبغ في تركيبة، إضافة إلى منعها وحظرها تصنيع التبغ محلياً أو أي نوع من أنواع التبغ أو أوراقه أو ثماره أو جذوره أو أي منتج يدخل التبغ في تصنيعه، وكذلك منعت إعادة التصنيع.

كما منعت ممارسته في جميع وسائل النقل في المملكة سواء كانت برية أم جوية أم بحرية، إضافة إلى المستودعات والمصاعد ودورات المياه، وجميع مواقع إنتاج النفط ومشتقاته وأماكن بيعه ونقله وتوزيعه ومحطات توزيع الغاز والوقود على حد سواء.

كما منعت اللائحة التدخين في كبائن الصرف الآلي المغلقة، إضافة إلى أماكن تصنيع الطعام سواء في المطاعم أم المقاهي أم الأكشاك أم عربات الأطعمة المتنقلة، ومصانع الأطعمة والمطابخ وما في حكمها.