تفاصيل حظر التدخين في 8 أماكن بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل حظر التدخين في 8 أماكن بالمملكة
صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، والتي شملت منع التدخين في ثمانية أماكن، واحتلت الساحات المحيطة بالمساجد قائمة الأماكن التي يمنع فيها التدخين منعا باتا.
يضاف إلى ذلك المنشآت الحكومية كافة بما فيها الوزارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، إضافة إلى الأماكن المخصصة للعمل سواء في الشركات أو المؤسسات والبنوك وما في حكمها.
كما حظرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، زرع نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها، وحظرت كذلك زرع أي شيء يدخل التبغ في تركيبة، إضافة إلى منعها وحظرها تصنيع التبغ محلياً أو أي نوع من أنواع التبغ أو أوراقه أو ثماره أو جذوره أو أي منتج يدخل التبغ في تصنيعه، وكذلك منعت إعادة التصنيع.
كما منعت ممارسته في جميع وسائل النقل في المملكة سواء كانت برية أم جوية أم بحرية، إضافة إلى المستودعات والمصاعد ودورات المياه، وجميع مواقع إنتاج النفط ومشتقاته وأماكن بيعه ونقله وتوزيعه ومحطات توزيع الغاز والوقود على حد سواء.
كما منعت اللائحة التدخين في كبائن الصرف الآلي المغلقة، إضافة إلى أماكن تصنيع الطعام سواء في المطاعم أم المقاهي أم الأكشاك أم عربات الأطعمة المتنقلة، ومصانع الأطعمة والمطابخ وما في حكمها.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 1 ساعة
تصدقون. لنا. مئات السنين. ونحن نسمع ونشاهد. من تلك القرارات. والانظمة. لكن. نسمع جعجعة. ولا نرى طحنا. نشاهد رجال المرور. يدخنون بدورياتهم. والشرط. وأماكن العمل. والخفارات. والغرف الملتوية. والخاصة. تصدقون فيه غرفة خاصة للضباط يدخنون وقت العمل. في ترحيل العماله. غرب الرياض وفي الدفاع المدني. وفي المرور و و و الخ. تدخل وزارة التجارة. وتشاهد الموظفين ينفثون الدخان على الأبواب. والبلديات. والجوازات و و و الخ. امنعوا الموظفين قبل المواطنين. تصدقون في مخفر رسمي للشرطة يدخنون أمامك وعلنا وانت جالس بجانبهم مدنيين وعسكريين. في مخفر وتقول أطفىء السيجارة ليضحك بنظره. وينقلب عليك. تقل داخل مقهى. الله المستعان. أنظمة لكن لا تطبق.
Adm[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 4 دقائق
امنعو موظفين الدوائر الحكومية أولا وبعدين شوفو المواطن الضعيف