بالفيديو.. موقف مُحرج لأب يوم تخرج ابنته - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

نشرت إحدى الفتيات مقطع فيديو يرصد وقوع والدها في يوم تخرجها من جامعة ” ويس إنجلاند ” في موقف محرج .

حيث أن الأب كان يصور بهاتفه النقال، لحظة مرور موكب من الطلبة والطالبات من أجل تسلم شهادات تخرجهم.

وكان الأب يصور إحدى الطالبات على أساس أنها ابنته، قبل أن تفاجئه ابنته الحقيقية وتظهر على الكاميرا، وتقول له ” أبي ماذا تفعل؟ ” .

ثم أجابها مازحا ومتلعثما “كنت أصور الفتاة الخطأ، صحيح؟ “.

ونشرت الطالبة هذا الفيديو عبر حسابها على ” تويتر “، قائلة ” أبي صوّر الفتاة الخطأ خلال حفل تخرجي ” .

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