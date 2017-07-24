بالفيديو.. موقف مُحرج لأب يوم تخرج ابنته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. موقف مُحرج لأب يوم تخرج ابنته
نشرت إحدى الفتيات مقطع فيديو يرصد وقوع والدها في يوم تخرجها من جامعة ” ويس إنجلاند ” في موقف محرج .
حيث أن الأب كان يصور بهاتفه النقال، لحظة مرور موكب من الطلبة والطالبات من أجل تسلم شهادات تخرجهم.
وكان الأب يصور إحدى الطالبات على أساس أنها ابنته، قبل أن تفاجئه ابنته الحقيقية وتظهر على الكاميرا، وتقول له ” أبي ماذا تفعل؟ ” .
ثم أجابها مازحا ومتلعثما “كنت أصور الفتاة الخطأ، صحيح؟ “.
ونشرت الطالبة هذا الفيديو عبر حسابها على ” تويتر “، قائلة ” أبي صوّر الفتاة الخطأ خلال حفل تخرجي ” .
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جود[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ميمو[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 59 دقيقة
باااااااااااااااااائخة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1674 ] نشر منذ 22 دقيقة
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! so what
جود[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 16 دقيقة
وين الفيديو
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11621 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما شفنا الموقف