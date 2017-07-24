انخفاض أرباح البنك السعودي الفرنسي بالنصف الأول من العام الجاري - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

انخفض صافي ارباح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 0.8%- إلى 2,109 مليون ريال بنهاية النصف الأول من2017 مقارنة بأرباح 2,126 مليون ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي .

وأوضح البنك أن سبب الانخفاض خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.6%. ويعود هذا الارتفاع في اجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان و مصاريف الموظفين و مصاريف الإيجار و المباني و مصاريف الاستهلاك و مخصص خسائر الإستثمارات بالإضافة لمصاريف العمليات الأخرى.