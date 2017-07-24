تدشين دورة تدريبية للخطباء والدعاة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

تقرر ضمن خطة معهد الأئمة والدعوة والخطابة التدريبية بتنظيم وإقامة فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمنطقة مكة المكرمة بتدشين دورة تدريبية بمركزالإلقاء بالرياض وبرعاية رسمية من مؤسسة ال الجميع الخيرية .

وقال مدير عن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي بأن الدورة مساء يوم الأحد الموافق ( ٢٩) من هذا الشهر كما أنها مكثفة جدا ، ومدتها أربعة أيام، في كل يوم خمس ساعات، من الساعة الرابعة والنصف عصرا، حتى الساعةً التاسعة والنصف مساءً، وستستمر بإذن الله حتى اليوم الثالث من شهر ذي القعدة، علما بان أعداد الأئمة والخطباء المشاركين فيها مايزيد عن ( 45) داعية وخطيب .

وأشارالشيخ عبدالله بابطين مقدم الدورة أن إكتساب المتدرب من الدعاة والخطباء مهارة إعداد الكلمات والخطب والمحاضرات بشكل مؤثر ، والتعرف على احتياجات الجمهور من الخطب الجماعية.

2- تقسيم الأفكار على الوقت، وعدم الإطالة في الخطبة حتى تكون عامل جذب ، لا عامل تنفير، للتحكم في المشاعر المصاحبة في الإلقاء.

3- التعرف على مهارات لغة الجسد وقدرات الصوت في الإلقاء وتقدم الشيخ علي العبدلي – بالشكر والعرفان لمعالي الوزير الشيخ .