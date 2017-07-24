العامة للحبوب ترسي الدفعة الرابعة من الشعير العلفي المستورد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد 900.000 طن من الشعير موزعة على مناشئ (الاتحاد الاوربي ، استراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية ، البحر الأسود)، التي تمثل الدفعة الرابعة من كميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام .

وأفاد محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس, أنه تم دعوة 26 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة تقدمت منها 20 شركة للمنافسة، حيث تم ترسية توريد 900.000 طن توزعت على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع 10 شحنات كميتها 600.000 طن ، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 5 شحنات كميتها 300.000 طن للتوريد خلال شهري سبتمبر-أكتوبر2017م .

وبين المهندس الفارس, أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد اتمت التعاقد على اجمالي كمية بحدود 5.4 مليون طن هذا العام لتلبية الطلب المحلي ، مشيرا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .