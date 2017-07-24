روسيا ترفض استضافة قطر محادثات سلام حول سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

روسيا ترفض استضافة قطر محادثات سلام حول سوريا
أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما، إلكسي تشيبا، رفض موسكو، اقتراحا قطريا باستضافة الدوحة محادثات سلام حول سوريا.
وبحسب المسؤول الروسي من الصعب تحويل الدوحة إلى منصة جديدة للمحادثات، بسبب الوضع السياسي المتوتر في البلاد.
وجاءت تصريحات تشيبا رداً على قول سفير قطر في موسكو، فهد محمد العطية، إن بلاده على استعداد لاستضافة محادثات حول تسوية في سوريا.
وكانت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في الخامس من مايو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم انه على حق نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما إلكسي تشيبا فى رفض موسكو اقتراحا قطريا باستضافة الدوحة محادثات سلام حول سوريا كيف لدولة ضالعة فى تسليح مجموعات قتالية بسوريا ان تقوم باستضافة محادثات سلام حول سوريا فى الدوحة
محادثات السلام حول سوريا يجب ان تقام بدولة محايدة غير ضالعة فى دعم مجموعات قتالية فى سوريا
الواقع[ عدد التعليقات: 4798 ] نشر منذ 57 دقيقة
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