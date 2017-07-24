روسيا ترفض استضافة قطر محادثات سلام حول سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما، إلكسي تشيبا، رفض موسكو، اقتراحا قطريا باستضافة الدوحة محادثات سلام حول سوريا.

وبحسب المسؤول الروسي من الصعب تحويل الدوحة إلى منصة جديدة للمحادثات، بسبب الوضع السياسي المتوتر في البلاد.

وجاءت تصريحات تشيبا رداً على قول سفير قطر في موسكو، فهد محمد العطية، إن بلاده على استعداد لاستضافة محادثات حول تسوية في سوريا.

وكانت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في الخامس من مايو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.