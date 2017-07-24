جامعة حائل تعلن عن 3 وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة حائل عدد من الوظائف الشاغرة لديها في تخصص الطب العام والأسرة والأطفال.

وأوضح برنامج التشغيل الذاتي في جامعة حائل عن توافر 3 وظائف طبيبات في تخصصات الطب العام وطب الأسرة وطب الأطفال؛ للعمل بالعيادات الطبية بالجامعة.

واشترط البرنامج شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة وخبرة 3 سنوات للطبيب العام والزمالة بتخصصي طب الأسرة وطب الأطفال، على أن ترسل السيرة الذاتية على الإيميل [email protected].

وحددت جامعة حائل يوم الثلاثاء 2 ذي القعدة 1438هـ آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبات في التقديم على الوظائف.