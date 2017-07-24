" سفراء العزم " برنامج من أبناء المرابطين والشهداء على الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دشنت مديرة عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة التعليم موضي بنت علي المقيطيب أمس، انطلاقة برنامج ” سفراء العزم ” , بحضور المساعدة للشؤون التعليمية أديبة الفايدي، وعدد من القيادات التعليمية النسائية بالمحافظة، وذلك بنادي الحي بالمتوسطة الثامنة في مدينة ينبع .

ويأتي اطلاق البرنامج الذي يخص سفراء العزم من أبناء المرابطين والشهداء على الحد الجنوبي من طالبات منطقة جازان ، ضمن فعاليات البرنامج في مرحلته الثالثة الذي تستضيفه إدارة تعليم ينبع .

وأعربت المقيطيب عن سعادتها بما شاهدته في أروقة النادي والفعاليات التي نفذها منسوبات أندية الحي بالمحافظة الذي يؤكد على حجم الحس الوطني والاستشعار بما يقدمه ولاة الأمر للحفاظ على أمن وسلامة الجميع ، مشيرة إلى أن البرنامج يعد ملحمة وطنية تمتد إلى عامها الثالث بمبادرة من وكيل الوزارة الدكتورة هيا العواد مواكبة لأحداث ” عاصفة الحزم ” من خلال تنظيم لقاءات لأبناء الحد الجنوبي بقرنائهم من مناطق المملكة لنقل الأحداث بالحد الجنوبي مع اكتشاف المهارات والقدرات ببرامج ثقافية وتراثية وشعبية يتبادل السفراء من خلالها التجارب والخبرات .

من جانبها, أوضحت مساعد مدير الإعلام التربوي أماني الأحمدي, أن البرنامج يمثل دعامة قوية لأبناء هذا الوطن وبناته ورجال أمنه وأسرهم ، مبينة أن الإدارة أعدت له برنامجاً سياحياً وترفيهياً وثقافياً متكاملاً للطلاب والطالبات والمشرفين المرافقين لهم من خلال زيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية في محافظة ينبع, إضافة إلى زيارة أندية الحي وأسر الشهداء من أبناء المحافظة الذين استشهدوا في الدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي .