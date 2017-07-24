مستشفى الملك فيصل التخصصي يطلق برنامج " علماء المستقبل " للطلاب المتفوقين - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

انطلقت بمستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز الأبحاث فعاليات برنامج ” علماء المستقبل ” التدريبي في دورته الـ 16 و يضم 17 متميزاً من طلاب الثانوية و يستمر على مدى ثلاثة أسابيع.

و ذكر الأستاذ عبدالرحمن اللهو مدير برنامج علماء المستقبل بمستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز الأبحاث أن من أهم المعايير التي ارتكزت عليها عملية اختيار الطلاب و الطالبات لهذا البرنامج هي: القدرات العقلية و التفوق العلمي و الطموح الذاتي و الدافعية العالية للإنجاز.

و التقى سعادة الدكتور سلطان السديري المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بالطلاب و الطالبات الملتحقين بالبرنامج التدريبي و قدم لهم كلمة توجيهية حثهم فيها على الإستفادة القصوى من هذه الدورة المكثفة التي يشرف عليها عدد من علماء مركز الأبحاث.

وأشار أستاذ اللهو إلى أن هدف البرنامج التدريبي يتمثل في الإسهام في إعداد جيل من علماء المستقبل، من خلال غرس محبة المعرفة العلمية في نفوس الطلاب، و إبراز دور البحث العلمي و أهميته في خدمة الإنسانية ، و تنمية مهارات التفكير المنطقي و البحث العلمي ، إلى جانب تمكينهم من التعرف على قدراتهم العلمية و التخطيط لمستقبلهم، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي هذا العام سيتيح للطلاب التعرف على أساليب و أدوات في مجالات عدة.