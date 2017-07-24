القحطاني يوضح سبب إعادة المواقع القطرية المحجوبة للعمل بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على واقعة إعادة بعض المواقع القطرية الإلكترونية التي تم حجبها على خلفية الأزمة مع قطر، للعمل مجددا بالمملكة.

وأوضح القحطاني عبر تغريدة على حسابه الشخصي علة ومقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطأ فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة “.