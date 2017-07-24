القحطاني يوضح سبب إعادة المواقع القطرية المحجوبة للعمل بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

القحطاني يوضح سبب إعادة المواقع القطرية المحجوبة للعمل بالمملكة
علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على واقعة إعادة بعض المواقع القطرية الإلكترونية التي تم حجبها على خلفية الأزمة مع قطر، للعمل مجددا بالمملكة.
وأوضح القحطاني عبر تغريدة على حسابه الشخصي علة ومقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطأ فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة “.
abdul[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 ساعات
افضل تعيدوا لهم لبن مراعي حتي بخطأ فني من سائق المبرد، وتُأجَرون عليها بعد.
شاكر[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 2 ساعتين
الامارات اعادت التعامل مع بن سبورت القطرية وش الحكاية