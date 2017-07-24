مقتل وإصابة 60 شخصا في هجوم بكابول - صحيفة صدى الالكترونية

كابول(صدى):

لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم وأصيب 42 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الإثنين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش، أن السيارة المفخخة اندفعت نحو حافلة تنقل موظفين من وزارة المناجم ثم فجر الانتحاري السيارة بالقرب من الحافلة .

وبين أن الانفجار وقع في حي يضم عددا من النوادي الرياضية والجامعات والمعاهد وقاعات الاحتفالات ، وهرعت سيارات الاسعاف إلى مكان الانفجار وتم نقل العديد من الجرحى على متن سيارات أجرة وسيارات خاصة .