الأرصاد: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق وشمال شرق - صحيفة صدى الالكترونية

الأرصاد: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق وشمال شرق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، طقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق وشمال شرق المملكة، و طقس معتدل مع فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة والطائف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .
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