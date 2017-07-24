 الأرصاد: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق وشمال شرق - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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الأرصاد: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق وشمال شرق

الأرصاد: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق وشمال شرق
علي القحطاني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، طقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق وشمال شرق المملكة، و طقس معتدل مع فرصة هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة والطائف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية ، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .


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