تقرير يكشف زيادة عدد الموظفين غير السعوديين بالقطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن زيادة عدد الموظفين غير السعوديين بالوظائف المطروحة في القطاع الخاص برواتب مرتفعة مقارنة بالسعوديين، وارتفاع نسبتهم في الوظائف ذات الرواتب المنخفضة.

وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة العامة، أن سجلات التأمينات الاجتماعية للربع لأول من العام الحالي ضمت نحو 474 ألف موظف بالقطاع الخاص، رواتبهم تبلغ 10 آلاف ريال فأكثر شهريا، مقسمين إلى 257 ألف أجنبي و217 ألف سعودي أي بنسبة 46%.

وأضاف التقرير أن عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذين تبلغ رواتبهم ثلاثة آلاف ریال فأقل يبلغ 747 ألف موظف يشكلون نسبة 45% من السعوديين العاملين في القطاع الخاص.