تقرير يكشف زيادة عدد الموظفين غير السعوديين بالقطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

تقرير يكشف زيادة عدد الموظفين غير السعوديين بالقطاع الخاص
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن زيادة عدد الموظفين غير السعوديين بالوظائف المطروحة في القطاع الخاص برواتب مرتفعة مقارنة بالسعوديين، وارتفاع نسبتهم في الوظائف ذات الرواتب المنخفضة.
وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة العامة، أن سجلات التأمينات الاجتماعية للربع لأول من العام الحالي ضمت نحو 474 ألف موظف بالقطاع الخاص، رواتبهم تبلغ 10 آلاف ريال فأكثر شهريا، مقسمين إلى 257 ألف أجنبي و217 ألف سعودي أي بنسبة 46%.
وأضاف التقرير أن عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذين تبلغ رواتبهم ثلاثة آلاف ریال فأقل يبلغ 747 ألف موظف يشكلون نسبة 45% من السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا بلاء ابوك يعقاب ان الرواتب 3500 ريال للسعودي 10000 واكثر للاجنبي او الوافد
ي جماعة الخير قسما بالله العظيم ان راتبي مع البدلات وبعد خصم التأمينات 5262 ريال لا ومتزوج وعيال وايجار وغير وغير ههههههه لكن ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
جاري الكتاب …[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
والشعب السعودي متعاطف مع الاجانب في رسوم المرافقين ،، الرجو من الدولة النظر لهم وتقليل عددهم اكثرهم وظائف إدارية ومحاسبين .. حسبي الله ونعم الوكيل