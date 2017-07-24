انتهاء حملة " وطن بلا مخالف " اليوم وبدء تنفيذ المرحلة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تنتهي المهلة المحددة لحملة ” وطن بلا مخالف “، اليوم الإثنين، لتبدأ 19 جهة أمنية وحكومية، تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة لتعقب المخالفين، وتطبيق النظام والغرامات المالية بحقهم.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد المستفيدين من الحملة حتى يوم 21 شوال بلغ 572 ألف وافد، مؤكدة أن هناك 12 ألف وافد مخالف عادوا إلى المملكة بطريقة نظامية، بعد مغادرتهم لها، مستفيدين من الإعفاء من تبعات بصمة “مرحل “.