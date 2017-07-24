بالفيديو.. طارق الحربي يتساءل: فيه قطري يتكلم عربي!؟ - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

سخر الإعلامي طارق الحربي، خلال برنامجه الساخر ” كاس لبن “، من ظاهرة تجنيس الأشخاص واللاعبين لتمثيل قطر في المحافل الدولية، متسائلا: ” فيه قطري يتكلم عربي؟ “.

واستشهد الحربي، بمقاطع فيديو للاعبين القطريين أثناء عزف النشيد القطري معلقا عليه بطريق ساخرة: ” شفتم الوطنية والحس الوطني عند سبستيان الرجل دمعت عينه وهو يقول قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء.. والحارس كان متأثر خفت أن يغمى عليه من الوطنية “، كما عرض بعض من مقابلات اللاعبين بعد اللقاءات الدولية والتي تحدث بها اللاعبين بلغات أجنبية وليست اللغة العربية.

وتساءل الحربي: “من يقول أن قطر بها تجنيس؟ “، ثم يعرض فيديو لطفل قطري من أمام ملعب جاسم بن حمد بالدوحة واضح من لهجة صوته أنه يعبر عن استيائه لنتيجة مباراة للمنتخب القطر، قائلا: ” قطر تجنيس على طول “.