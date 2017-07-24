 بالفيديو.. طارق الحربي يتساءل: فيه قطري يتكلم عربي!؟ - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. طارق الحربي يتساءل: فيه قطري يتكلم عربي!؟

بالفيديو.. طارق الحربي يتساءل: فيه قطري يتكلم عربي!؟
نايف السالم(صدى):

سخر الإعلامي طارق الحربي، خلال برنامجه الساخر ” كاس لبن “، من ظاهرة تجنيس الأشخاص واللاعبين لتمثيل قطر في المحافل الدولية، متسائلا: ” فيه قطري يتكلم عربي؟ “.
واستشهد الحربي، بمقاطع فيديو للاعبين القطريين أثناء عزف النشيد القطري معلقا عليه بطريق ساخرة: ” شفتم الوطنية والحس الوطني عند سبستيان الرجل دمعت عينه وهو يقول قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء.. والحارس كان متأثر خفت أن يغمى عليه من الوطنية “، كما عرض بعض من مقابلات اللاعبين بعد اللقاءات الدولية والتي تحدث بها اللاعبين بلغات أجنبية وليست اللغة العربية.
وتساءل الحربي: “من يقول أن قطر بها تجنيس؟ “، ثم يعرض فيديو لطفل قطري من أمام ملعب جاسم بن حمد بالدوحة واضح من لهجة صوته أنه يعبر عن استيائه لنتيجة مباراة للمنتخب القطر، قائلا: ” قطر تجنيس على طول “.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 4 ساعات

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 4 ساعات

قال تعالى

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

[سورة الحجرات 11]

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 4 ساعات

كل خاين لعروبتة يجب ان ينداس تحت الاقدام فعليك بهم يابني حرب فهائولا حثالة يجب ان تمردغهم

[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 3 ساعات

اصبتهم في مقتل

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكرا زائر

قال تعالى

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

[سورة الحجرات 11]

[ عدد التعليقات: 4798 ] نشر منذ 1 ساعة

حكومة قطر لايوجد لديهم ذرة من الرجولة ولا الوطنية ولا الاحترام للعروبة واتوقع ان تصبح مناهج الدارسة لديهم الى ألغة الفارسية والتركية قريبا

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 35 دقيقة

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 11621 ] نشر منذ 14 دقيقة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

طقطقه رهيبه

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