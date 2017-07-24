بالفيديو.. طارق الحربي يتساءل: فيه قطري يتكلم عربي!؟ - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طارق الحربي يتساءل: فيه قطري يتكلم عربي!؟
سخر الإعلامي طارق الحربي، خلال برنامجه الساخر ” كاس لبن “، من ظاهرة تجنيس الأشخاص واللاعبين لتمثيل قطر في المحافل الدولية، متسائلا: ” فيه قطري يتكلم عربي؟ “.
واستشهد الحربي، بمقاطع فيديو للاعبين القطريين أثناء عزف النشيد القطري معلقا عليه بطريق ساخرة: ” شفتم الوطنية والحس الوطني عند سبستيان الرجل دمعت عينه وهو يقول قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء.. والحارس كان متأثر خفت أن يغمى عليه من الوطنية “، كما عرض بعض من مقابلات اللاعبين بعد اللقاءات الدولية والتي تحدث بها اللاعبين بلغات أجنبية وليست اللغة العربية.
وتساءل الحربي: “من يقول أن قطر بها تجنيس؟ “، ثم يعرض فيديو لطفل قطري من أمام ملعب جاسم بن حمد بالدوحة واضح من لهجة صوته أنه يعبر عن استيائه لنتيجة مباراة للمنتخب القطر، قائلا: ” قطر تجنيس على طول “.
قطر شبه جزيرة تمتزج فيها الأعراق .. #كاس_لبنhttps://t.co/6TRmZAeQfF#تنظيم_الحمدين#خطاب_تميم_أمير_قطر #خلايا_عزمي pic.twitter.com/P4kGjueyFv
— كاس لبن (@KasLabn) July 22, 2017
زائر[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 4 ساعات
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زائر[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 4 ساعات
قال تعالى
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
[سورة الحجرات 11]
ابو تركي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 4 ساعات
كل خاين لعروبتة يجب ان ينداس تحت الاقدام فعليك بهم يابني حرب فهائولا حثالة يجب ان تمردغهم
مغابش[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 3 ساعات
اصبتهم في مقتل
سلوى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا زائر
قال تعالى
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
[سورة الحجرات 11]
الواقع[ عدد التعليقات: 4798 ] نشر منذ 1 ساعة
حكومة قطر لايوجد لديهم ذرة من الرجولة ولا الوطنية ولا الاحترام للعروبة واتوقع ان تصبح مناهج الدارسة لديهم الى ألغة الفارسية والتركية قريبا
جعجعه&&&[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 35 دقيقة
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 11621 ] نشر منذ 14 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
طقطقه رهيبه