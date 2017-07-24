 ‏ليه قطر بتحقد على افتتاح اكبر قاعده عسكرية في الشرق الاوسط - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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‏ليه قطر بتحقد على افتتاح اكبر قاعده عسكرية في الشرق الاوسط




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30334 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 4 ساعات

قال تعالى

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

[سورة الحجرات 11]

[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 1 ساعة

زائر كلام الله سبحانة وتعالى
كثر ها اليومين استشهاد الأخونجية بة بما يتوقعون انة يوافق اهوائهم فقط وباقي كتاب الله اشك انهم قد قرئوة

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