‏ليه قطر بتحقد على افتتاح اكبر قاعده عسكرية في الشرق الاوسط - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 24
يوليو
هههههههههههههه
قال تعالى
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
[سورة الحجرات 11]
زائر كلام الله سبحانة وتعالى
كثر ها اليومين استشهاد الأخونجية بة بما يتوقعون انة يوافق اهوائهم فقط وباقي كتاب الله اشك انهم قد قرئوة
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 30334 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههه
زائر[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 4 ساعات
قال تعالى
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
[سورة الحجرات 11]
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 1 ساعة
زائر كلام الله سبحانة وتعالى
كثر ها اليومين استشهاد الأخونجية بة بما يتوقعون انة يوافق اهوائهم فقط وباقي كتاب الله اشك انهم قد قرئوة