تطبيق رسوم المرافقين يرفع أسعار الوجبات بالمطاعم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت عدد من المطاعم بالمملكة، رفع أسعار الوجبات الغذائية المقدمة بما فيها الوجبات السريعة، وذلك بالتزامن مع بدء تحصيل الرسوم المقررة على المرافقين للعمالة الوافدة وقرب إقرار ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها مطلع العام المقبل.

وتوقع اقتصاديون أن تشهد الأسواق موجة من ارتفاع الأسعار مطلع العام المقبل بنسب تتراوح بين 13 ـ 30% لبعض السلع، موضحين أن ذلك يشمل الوجبات والمواد الغذائية، مرجعين هذا الارتفاع إلى تطبيق رسوم الوافدين واقتراب إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحوا أن غالبية العاملين بالمطاعم من الوافدين المتأثرين بالرسوم الجديدة ما سيدفعهم إلى رفع أسعار الوجبات المقدمة، داعين وزارة التجارة إلى تفعيل الدور الرقابي لمحاصرة رفع الأسعار من قبل المطاعم والمحلات بصورة أكبر من ثمنها الطبيعي والمناسب.