القوات المالية والفرنسية تعتقل متطرفين في مالي - صحيفة صدى الالكترونية

باماكو(صدى):

اعتقلت القوات الفرنسية والمالية عددا من المشتبه بعلاقتهم بمجموعات متطرفة من بينهم متشددا بارزا اعتبر بعضهم من المزودين بالسلاح.

وأوضح وزير الأمن المالي الجنرال سالف تراوري، أن القوات المالية والفرنسية اعتقلت مساعدا مقربا لإمام أعلنت حركته المتشددة المسؤولية عن عشرات الهجمات ضد أهداف غربية وأخرى في مالي.

وكان الجيش المالي أعلن في بيان الأسبوع الماضي أنه قاد في 20 يوليو دورية مشتركة مع برخان في تمبكتو شمال غرب مالي، موضحا “هذه الدورية مكنت من توقيف ثلاثة مشتبه بهم” بدون مزيد من التفاصيل.