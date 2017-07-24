 وفاة طفل سعودي غرقا في منتجع بإندونيسيا - صحيفة صدى الالكترونية

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وفاة طفل سعودي غرقا في منتجع بإندونيسيا

وفاة طفل سعودي غرقا في منتجع بإندونيسيا
طلال الغامدي(صدى):

توفي طفل سعودي، غرقا في مسبح بأحد المنتجعات في منطقة بونشاك بإندونيسيا، بعدما غافل والده وقفز إلى المسبح كي يستخرج بالونة منه.
وأوضح والد الطفل حمود العصيمي، أنه كان عائدا إلى المنتجع مع عائلته بالمساء، وحينما صعدت العائلة جميعها إلى الغرف، ظل مشغولا بحمل الأغراض إلى الداخل، وكان برفقته ابنه المتوفى تركي الذي يبلغ من العمر 6 سنوات.
وأضافالعصيمي أن ابنه غافله حينما كان يبحث عن بالونة تطفو على المسبح فصعد إلى الغرفة بدونه، فشاهده أخوه وهو يطفو في المسبح، مشيرا أنه سارع إلى المسبح وأخرج ابنه وحاول إسعافه، وأسرع به إلى أقرب مستشفى لكن الطبيب أخبره أنه فارق الحياة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30326 ] نشر منذ 49 دقيقة

الله يشفع به لوالديه ,, آمين ,,

,, الطفل ماودك تغفل عنه لحظه ، خصوصاً ان كان كثير الحركه وقلة الركاده ,,

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