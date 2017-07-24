سائق أجرة يطلق مبادرة خدمة التوصيل مجانا لبعض المشاوير " صورة " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطلق صاحب سيارة أجرة، خدمة التوصيل مجانا لعددٍ من الفئات وبعض المشاوير ومنها المريض الذاهب إلى المستشفى، والأطفال الذاهبين إلى المدرسة، ورجل الأمن الذاهب إلى عمله، بالإضافة إلى العجزة والمعاقين، منوهاً في نهاية اللافتة إلى طلبه الأجر والثواب من الله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للافتة وضعت داخل سيارة الأجرة يعلن فيها السائق تلك المبادرة، ولقيت تداولا واسعا بين المغردين، الذين ثمنوا المبادرة مشيدين بحرصه على تقديم الخير، داعين الله أن يرزقه رزقاً واسعاً جزاءً لما بادر به.